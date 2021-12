Real Madrid-Inter, sfida di gala per l’ultima fatica europea dell’arbitro Felix Brych

Real Madrid-Inter, canto del cigno per l’arbitro tedesco che dirigerà la sfida di questa sera al Santiago Bernabeu Felix Brych

Questa sera a dirigere la sfida tra il Real Madrid e l‘Inter ci sarà l’arbitro tedesco

Felix Brych. Il direttore di gara ha compiuto 46 anni lo scorso 3 agosto e quindi per lui, questa sera sarà l’ultima partita internazionale della sua lunga carriera. La giacchetta nera, ha raggiunto il record di 69 incontri diretti nelle competizioni europee e, per ora, nessuno ha mai raggiunto questo traguardo tra i suoi colleghi. Il suo esordio è stato addirittura il 25 luglio del 2007 non ancora trentaduenne, quando arbitrò la partita valida per il primo turno delle qualificazioni alla Champions League tra Elfsborg e Linfield valida e vinta 1-0 dalla squadra svedese, dopo che l’andata era terminata a reti bianche.

I tifosi nerazzurri, visto i precedenti delle sfide con la squadra spagnola, si augurano che questa sera il direttore di gara sfoderi un arbitraggio perfetto e non troppo casalingo, in modo da concludere la sua ottima carriera al top. In ogni caso la sua storia proseguirà almeno fino alla fine della stagione in Bundesliga.