Calciomercato Inter, Nandez per 20 milioni: la strategia vincente

Nuove conferme da parte dei dirigenti interisti sulla trattativa per il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez

Si parla del matrimonio tra Inter e Nahitan Nandez da diversi mesi ma a causa di qualche difficoltà tecnica è stato più volte posticipato. Posticipato ma mai definitivamente annullato. Adesso le due parti sembrano nuovamente vicine e la conferma viene data proprio dai dirigenti meneghini che tornano a bomba sul sensibile obiettivo in forza al Cagliari.

La qualità e l’energia che il centrocampista uruguaiano può fornire ad Inzaghi potrebbe essere estremamente preziosa per il prosieguo della stagione, al fine di far rifiatare i sempreverdi Brozovic e soprattutto Barella. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore da ‘calciomercato.it‘, la trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base dell’accordo per un prestito oneroso da circa 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato nel giugno 2023. Un’operazione che nel complesso potrebbe fruttare al club sardo 20 milioni di euro, esattamente quanto il presidente Giulini valuta il proprio calciatore. Come se non bastasse, i nerazzurri potrebbero inserire una contropartita tecnica come Satriano.

Nandez destinato all’Inter, rifiutata l’offerta del Napoli

L’Inter non era il solo club ad aver messo gli occhi e mosso le proprie pedine per Nandez. Anche il Napoli, stando alla stessa fonte, avrebbe proposto al Cagliari un prestito con diritto di riscatto preventivamente rifiutato per mancanza di interesse. Il club sardo, infatti, ne chiederebbe esclusivamente l’obbligo. Il calciatore sembra dunque destinato ad abbracciare il progetto nerazzurro sebbene non abbia espresso particolari preferenze circa l’eventuale destinazione.