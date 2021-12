Si corre verso la fumata bianca nella trattativa che porta l’Inter al talentoso portiere dell’Ajax, atteso l’agente a Milano

Questione di pochi giorni e si potrà conoscere il risultato finale della trattativa che intercorre da mesi tra l’Inter e il portiere grande escluso dell’Ajax, Andre Onana. L’agente del calciatore è infatti atteso con ansia a Milano.

La base dell’accordo prevede un ingaggio di 3 milioni di euro netti all’anno per i prossimi cinque anni a partire da luglio 2022, data in cui verrebbe formalizzato il trasferimento a costo zero dal club olandese. Per l’Inter si tratterà di una spesa complessiva di 20 milioni di euro parzialmente ridotta grazie allo sfruttamento del ‘Decreto Crescita’ lanciato dal Governo.