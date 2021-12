Calciomercato Inter, colpo Nandez | L’agente esce allo scoperto

L’agente di Nahitan Nandez, Oscar Bentancourt, rivela un importante dettaglio sul futuro del proprio assistito

Nahitan Nandez è tornato a far parlare di sé dopo un silenzio durato appena un paio di mesi dagli ultimi aggiornamenti sul suo futuro con la maglia del Cagliari e l’interessamento da parte di Inter e Napoli.

Proprio come specificato nell’ultimo articolo di ‘interlive’, il calciatore sembrava essere stato messo sotto tiro dal club partenopeo per una proposta di prestito con diritto di riscatto prontamente rifiutata dal Cagliari per disinteresse sulle condizioni. Qualche ora fa l’agente del calciatore Oscar Bentancourt, nel corso di una brevissima uscita radiofonica presso l’emittente ‘1 Station Radio’, ha così smentito l’indiscrezione: “Non mi risulta essere giunta alcuna offerta da parte del Napoli per il ragazzo, al momento non ci sono novità di mercato”.