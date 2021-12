L’Inter fa sul serio: stipendio raddoppiato e addio Sarri

Nuovi sviluppi sull’interessamento dell’Inter al difensore centrale della Lazio che piace ad Inzaghi, Sarri resta scoperto

L’Inter rafforza il proprio interesse nei confronti di Luiz Felipe, difensore centrale della Lazio più volte accostato alla causa nerazzurra nell’ultimo periodo. Il profilo piace ad Inzaghi che lo ha già allenato in passato, Sarri ne verrebbe invece clamorosamente privato.

Si attende la scadenza di contratto prevista per la prossima estate per limare i dettagli di un affare a costo zero che pare essere già ad un buon punto, con l’Inter che potrebbe offrire un ingaggio appena superiore al doppio di quanto attualmente percepito col club capitolino (800 mila euro) per i successivi cinque anni. Un occhio di riguardo va dato però al Milan che avrebbe puntato in ugual misura Luiz Felipe per puntellare il reparto difensivo, ma starebbe qualche passo indietro nella trattativa.

Calciomercato Inter, Luiz Felipe dodicesimo uomo

Luiz Felipe approderebbe sulla sponda nerazzurra di Milano con uno scopo ben preciso: garantire solidità in un reparto che sarà carente di riserve per far rifiatare i tre baluardi titolari. I numerosi impegni tra campionato, coppe e qualificazioni con le Nazionali hanno di fatto peggiorato le condizioni fisiche di un largo numero di atleti professionisti che lamentano alle federazioni un riadeguamento dei calendari al fine di agevolare il pieno recupero.