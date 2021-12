Hakimi: non funziona perfettamente l’intesa con gli attaccanti della squadra

Inter, l’ex Achraf Hakimi dopo un buon inizio con il Psg sta iniziando ad avere un periodo poco positivo nella capitale francese

L’ex giocatore dell’Inter Achraf Hakimi dopo aver iniziato bene la stagione al Psg, in questo periodo sta avendo un momento di appannamento che l’Equipe ha voluto far notare. Il problema stranamente è più offensivo che difensivo visto che il calciatore non ha trovato la giusta intesa con gli attaccanti cosa che nel Borussia Dortmund e nell’Inter viceversa funzionavano benissimo. Un fatto veramente strano visto che gli attaccanti della formazione transalpina sono di altissimo livello, a partire dal nuovamente pallone d’oro Leo Messi. Vedremo, come ha sottolineato il quotidiano francese, se Pochettino utilizzerà il 3-5-2 in cui Hakimi potrebbe funzionare forse meglio, lo schema che veniva utilizzato anche nelle sue precedenti esperienze in Italia e Germania.

Il quotidiano ha anche fatto notare che il calciatore marocchino, era andato bene anche con la difesa a 4. I calciatori non sono robot e gli alti e bassi in una stagione capitano a tutti, anche in nerazzurro i suoi inizi furono tutt’altro che semplici.