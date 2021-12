Scambio più 40 milioni: Xavi fa spesa in casa Inter

Il Barcellona ha deciso di ripartire da Xavi Hernandez, e l’allenatore blaugrana per il futuro potrebbe anche mettere gli occhi in casa Inter

Dopo la sfortunata era Koeman il Barcellona ha deciso di riabbracciare il grande ex Xavi Hernandez, alla sua seconda avventura da allenatore dopo i primi trascorsi in Qatar. Operazione non semplice quella dell’ex regista spagnolo, che dovrà risollevare un ambiente ‘depresso’ dopo i risultati delle ultime stagioni, compreso l’ultimo cocentissimo, ovvero l’eliminazione dalla Champions già alla fase a gironi.

Le prime uscite anche del giovane catalano per ora hanno portato risultati altalenanti, e il processo di guarigione si preannuncia lungo e molto complicato da portare a termine. Qualcosa passerà inevitabilmente anche dal calciomercato, con eventuali rinforzi soprattutto in difesa, reparto al momento più carente della compagine blaugrana.

Calciomercato Inter, Bastoni per ricostruire il Barcellona: idea con Depay

La difesa infatti continua a non convincere, soprattutto in ottica futura dove non si vedono fenomeni all’orizzonte. Per questo motivo lo stesso Xavi potrebbe provare a puntellare la sua squadra andando a bussare in casa Inter. Nel mirino Alessandro Bastoni, giovane in grande ascesa stimato in Catalogna.

L’offerta del Barcellona potrebbe toccare i 40 milioni cash più il cartellino di Memphis Depay, uomo di Koeman che Xavi lascerebbe andare ben volentieri. L’olandese valutato sui 28 milioni ma per l’Inter Bastoni è incedibile, e si ragionerebbe su una cessione solo in caso di offerta cash clamorosa.