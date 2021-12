Perisic: risale al 2017 la sua doppietta contro la formazione sarda

Inter-Cagliari, l’esterno Ivan Perisic ha una statistica positiva con la formazione sarda, nella stagione 2016/17 segnò una delle sue tre doppiette con i nerazzurri

Questa sera l’Inter di Simone Inzaghi ha l’occasione per prendersi il primo posto in classifica, dopo che il Milan ha pareggiato, in zona Cesarini, contro l’Udinese che aveva in panchina il secondo Cioffi dopo l’esonero di Gotti e in attesa del nuovo allenatore Paco Jemez. La squadra meneghina sfiderà allo stadio Giuseppe Meazza il Cagliari, che si trova nei bassifondi della classifica di serie A a pari merito con il Genoa e con soli 10 punti.

Per uno dei titolari della formazione nerazzurra, c’è un precedente molto positivo: si tratta di Ivan Perisic che proprio contro la squadra sarda ha segnato la seconda delle sue tre doppiette con la formazione lombarda. C’è però da notare che bisogna tornare indietro alla stagione 2016/2017, quando nel marzo del 2017 l’Inter espugnò il Sant’Elia con una roboante vittoria per 5-1, anche grazie alle due reti dell’ex giocatore del Wolfsburg. I tifosi della ‘Beneamata’ si augurano che questa sera possa ripetere quella performance, visto che sono passati quasi 4 anni.