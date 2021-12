Rispunta Caicedo: il possibile scambio col Genoa

L’attaccante è ai margini del progetto del Genoa, potrebbe nascere un dialogo tra l’agente e la dirigenza dell’Inter

Felipe Caicedo ha saputo togliersi qualche sassolino dalla scarpa in più di un’occasione nel corso delle sue quattro lunghe stagioni con la maglia della Lazio, senza essere mai totalmente eclissato dall’ombra di un gigante come Immobile. Il suo recente passaggio al Genoa, tuttavia, gli ha riservato poche fortune.

Un primo problema fisico al muscolo flessore della coscia lo ha tenuto lontano dai campi fino a metà ottobre, quando ha poi esordito contro il Sassuolo. La prima ed unica rete è poi giunta nella trasferta persa contro il Torino qualche giorno dopo, senza più incidere nelle gare seguenti. Questo magro bottino ha fatto scattare nella dirigenza rossoblu un campanello d’allarme e si starebbe già pensando a provvedere per il sostituto, abbracciando la linea societaria relativa all’acquisto di giovani promettenti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’agente del calciatore si starebbe già muovendo per offrilo altrove e tra i vari club scelti c’è anche l’Inter. I nerazzurri, del resto, sono ancora alla ricerca di un centravanti che possa fungere da vice-Dzeko.

Calciomercato, scambio Genoa-Inter per Caicedo

L’unica strada percorribile per entrambi i club sarebbe quella di uno scambio a gennaio tra Caicedo e Vecino, uno dei tanti profili in esubero dell’Inter. I nerazzurri, tuttavia, non sarebbero affatto interessati ad inserire nel proprio organico un altro calciatore over-30 ma preferirebbero di gran lunga proseguire con la ricerca di un centravanti di prospettiva che possa garantire buone prestazioni, una condizione fisica stabile ed una eventuale plusvalenza. In quest’ottica Gianluca Scamacca resta l’obiettivo numero uno.