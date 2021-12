L’Inter del futuro: 65 milioni per il triplo colpo

L’Inter pensa al futuro e si guarda intorno anche in Serie A per andare a potenziare l’organico di Simone Inzaghi. Triplo colpo: cifre e dettagli

Obiettivo scudetto per l’Inter che punta naturalmente a ripetere il risultato finale della scorsa stagione, quando alla guida della compagine meneghina c’era Antonio Conte. Ora con Inzaghi la squadra ha trovato la propria quadra anche dal punto di vista del gioco, e i nerazzurri veleggiano a caccia del bis scudetto.

Intanto Marotta e soci guardano al futuro con curiosità e ottimismo, concentrandosi su quelli che potranno essere i colpi della prossima stagione, utili a rinnovare ed anche ringiovanire ulteriormente l’organico meneghino.

Calciomercato Inter, triplo investimento per il futuro: da Bremer a Frattesi

Dalla difesa all’attacco: sono tre i calciatori che l’Inter tiene strettamente sott’occhio. Si tratta di Bremer, forte difensore del Torino abile anche nella retroguardia a tre e obiettivo pure del Milan, del duo del Sassuolo composto da Frattesi (nel mirino anche della Juventus) e Raspadori.

Il primo per rinforzare la retroguardia con un jolly in grande ascesa, mentre Raspadori è il prescelto per il post Sanchez. Piace da matti alla dirigenza e c’è corsia preferenziale con il Sassuolo. Per il triplo investimento, che la società meneghina farebbe in prestito con diritto per i due neroverdi, ci vorrebbero complessivamente sui 60-65 milioni di euro.