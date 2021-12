Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Piero Ausilio che confermano l’intenzione di concludere l’affare l’estate prossima

Al microfono di ‘Sky Sport’ Piero Ausilio ha confermato quanto scritto da Interlive.it lo scorso ottobre, ovvero che Marcus Thuram – a un passo dai nerazzurri lo scorso agosto – potrebbe vestire, stavolta per davvero, la maglia nerazzurra la prossima estate.

“Su Thuram posso confermare – le parole del Ds interista – Su di lui stiamo lavorando, ma per il prossimo anno“. L’attaccante francese figlio d’arte avrebbe dovuto traslocare all’Inter già alla fine della passata estate. Come raccontatovi al tempo dalla nostra redazione, l’operazione col Borussia Moenchengladbach viaggiava spedita verso la conclusione sulla base di 25-27 milioni di euro. L’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio subito dal classe ’97 ha fatto poi saltare tutto, ‘obbligando’ la dirigenza di viale della Liberazione a virare su Correa, giocatore comunque graditissimo a Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno Lukaku | C’è l’annuncio in tv

LEGGI ANCHE >>> Probabili formazioni Salernitana-Inter: Inzaghi rilancia Dzeko

Calciomercato Inter, Thuram a prezzo dimezzato

Thuram difficilmente rinnoverà il suo contratto attualmente in scadenza nel 2023, ecco perché l’estate prossima Raiola potrebbe ‘portarlo’ all’Inter alla metà di quanto non sarebbe costato ai nerazzurri qualche mese fa. Diciamo che l’operazione col Borussia, del quale piace anche il tedesco Ginter (in scadenza a giugno), potrebbe andare in porto intorno ai 13-15 milioni di euro.