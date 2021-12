Tutti pazzi per Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Benfica che piace a tutti i top clun europei. Anche l’Inter ci spera ma il prezzo è proibitivo

L’attaccante del futuro: questo è Darwin Nunez, calciatore del Benfica che sta vivendo una meravigliosa stagione in Portogallo, attirando a suon di gol e prestazioni su di se le attenzioni di ogni top club europeo. Il classe 1999 è sbarcato nel club lusitano dall’Almerìa nell’estate 2020 per la bellezza di 24 milioni di euro, cifra già più che raddoppiata dalla società portoghese che vede in lui una gallina dalle uova d’oro.

Nella spasmodica corsa a Nunez c’è anche la stessa Inter, nonostante abbia ormai trovato una quadra offensiva stabile con Inzaghi in panchina.

Calciomercato Inter, Nunez affare proibitivo: cifre e Milan sullo sfondo

Darwin Nunez è però a conti fatti, già obiettivo diventato proibitivo per l’Inter. Il Benfica spara ormai altissimo: pare aver infatti già rifiutato una super proposta di 60 milioni di euro, e dunque il prezzo è destinato a salire settimana dopo settimana.

I portoghesi potrebbero volerne sugli 80 per il bomber uruguagio, il cui futuro sarà probabilmente in Premier League, campionato economicamente più in voga e che potrebbe avere nel Newcastle una delle pretendenti più accreditare. Su Nunez inoltre c’era anche il Milan, ma i rossoneri non hanno speranze di inserirsi nell’affare, proprio a causa del prezzo altissimo, esattamente come l’Inter.