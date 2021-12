Fontana: “Inzaghi mi piace tantissimo come persona e come allenatore”

Inter, l’ex portiere Alberto Fontana ha elogiato il nuovo allenatore della squadra non solo per gli ottimi risultati finora ottenuti ma anche per il lato umano

L’ex portiere Alberto Fontana in nerazzurro dal 2001 al 2005, è intervenuto durante la trasmissione ‘Doppio Passo’ in onda su TeleRomagna. L’ex estremo difensore, ha voluto elogiare il lavoro finora svolto dal nuovo allenatore della squadra nerazzurra e ha detto: “Inzaghi è entrato in una situazione particolare, dove si pensava che la società dovesse ridimensionare molto e invece è stata fatta una campagna acquisti giusta, con calciatori importanti. Inzaghi è entrato in punta di piedi, mi piace tantissimo come persona e come allenatore perché mi dà l’idea di avere il suo credo ma vuole esaltare le caratteristiche dei propri calciatori. Non vuole imporre troppo il proprio gioco per limitare le qualità dei suoi calciatori, questo è un segno di grande intelligenza“.

In effetti, molti tifosi nerazzurri non avevano accolto benissimo la scelta dell’allenatore della Lazio come sostituto di Antonio Conte, ma visti i risultati finora ottenuti, in primis la qualificazione agli ottavi di Champions, non riuscita né a Luciano Spalletti né allo stesso suo predecessore, stanno cambiando opinione.