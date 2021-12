Zambrotta: “In questa stagione le prime quattro paiono avere qualcosa in più”

Inter, Gianluca Zambrotta ha dato il so parere sulla situazione della nostra serie A in merito alla lotta scudetto che regala tante sorprese e spettacolo

L’ex terzino della Juventus e vincitore del mondiale 2006 con l’Italia di Marcello Lippi Gianluca Zambrotta è stato intervistato da ‘Il Mattino’, per dare la sua opinione sul campionato italiano di calcio che vede coinvolte nella lotta scudetto almeno quattro formazioni, racchiuse in pochi punti. Queste le sue dichiarazioni: “Quest’anno il campionato italiano sembra essere il più combattuto degli ultimi anni. Dopo l’assoluto dominio della Juventus le altre hanno migliorato i loro assetti per puntare al titolo. In questa stagione le prime quattro paiono avere qualcosa in più. Ogni settimana assicurano spettacolo con ripetuti sorpassi in classifica che rendono spettacolare la Serie A“.

L’incredibile e inaspettata sconfitta in casa dell’Atalanta contro la Roma, non solo conferma le parole dell’ex terzino, ma in caso di mancata vittoria del Milan nella gara di domani sera contro il Napoli, ci sarebbe la matematica certezza del titolo di campione d’inverno per l’Inter con una giornata di anticipo, che sembrava impossibile dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio.