Giudice Sportivo: Barella squalificato salta il Torino, Calha entra tra i diffidati

Inter, come era già preventivato Nicolò Barella salterà la prossima sfida di campionato contro il Torino

Tra il 21 e il 22 dicembre si concluderà il girone di andata del campionato di serie A e ci sarà il rompete le righe per le vacanze di Natale. Il campionato poi riprenderà il 6 gennaio con la prima giornata di ritorno. Il Giudice Sportivo si è già portato avanti con il lavoro con le decisioni riguardanti gli anticipi che si sono disputati sabato. Questi i suoi provvedimenti in merito che hanno interessato anche, come era già in preventivo, la squalifica per una giornata a Nicolò Barella che con il giallo preso contro la Salernitana ha fatto scattare l’automatica sanzione. Oltre al centrocampista dell’Inter fermato per un turno anche quello del Cagliari Razvan Marin, che invece durante l’incontro casalingo perso 4-0 con l’Udinese è stato espulso.

LEGGI ANCHE >>> Rischio senza la Champions: all’Inter a prezzo di saldo

LEGGI ANCHE >>> Bergomi: “Le prossime partite sono tutte da approcciare con grande impegno e solidità”

Da segnalare che adesso i giocatori diffidati in casa Inter sono Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco contro la Salernitana ha ricevuto il quarto cartellino in stagione e quindi è scattata automatica la diffida. Una notizia che non farà molto piacere a Simone Inzaghi, visto che le prossime partite di gennaio sono impegnative.