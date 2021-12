Rinnovo Brozovic: quello che (non) dice Marotta

Marcelo Brozovic è uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi laureatasi ieri sera Campione di inverno grazie alla vittoria del Napoli sul Milan

A ’90° Minuto’ Marotta ha così risposto in merito al rinnovo di Marcelo Brozovic. Il croato è uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi, ieri sera laureatasi Campione di inverno con un turno d’anticipo grazie al successo del Napoli sul Milan, ma ha ancora il contratto in scadenza a giugno 2022: “Brozovic ha manifestato di voler rimanere, ora dobbiamo contrattare a livello economico, che è la parte più difficile. Ma sono fiducioso“.

Marotta ha parlato in ‘marottese’, come suo solito quando si tratta di esporsi pubblicamente, non dicendo qual è la realtà dei fatti. Ovvero che per il prolungamento di Brozovic, come raccontatovi da Interlive.it, siamo giunti alle battute conclusive dopo che l’Inter ha deciso di alzare la proposta venendo di fatto quasi incontro alle richieste del classe ’92 e del suo entourage capitanato da papà Ivan.

A meno dunque di sorprese, il ventinovenne di Zagabria rinnoverà fino a giugno 2025 con l’attuale stipendio che salirà a quota 6-6,5 milioni di euro bonus inclusi. Il prossimo incontro tra le parti potrebbe essere quello della fumata bianca definitiva.

Marotta: “Obiettivo seconda stella. Inzaghi è riuscito a dimostrare il suo autentico lavoro”

L’Amministratore delegato dell’Inter si è invece esposto sull’obiettivo di questa stagione, “Vogliamo rivincere lo Scudetto per prendersi la seconda stella”, elogiando di nuovo Simone Inzaghi e il suo lavoro svolto fin qui: “Immaginavo potesse incontrare maggiori difficoltà d’inserimento, in realtà è stato tutto più facile del previsto grazia anche al supporto della società. Inzaghi è riuscito a dimostrare il suo autentico lavoro, che è un valore aggiunto nell’area tecnica”.