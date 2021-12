Altra idea post-Sanchez dal Barcellona, all’Inter a giugno

Trasferimento possibile dal Barcellona all’Inter per il dopo Sanchez ma soltanto nella sessione estiva di calciomercato

Il Barcellona fa qualche conto in tasca per rientrare nei parametri del Fair Play finanziario, cercando di piazzare i propri calciatori in esubero altrove. Uno di questi è il fantasista brasiliano Coutinho, già vecchia conoscenza dell’Inter.

Secondo quanto detto da ‘Mondo Deportivo’, uno dei più noti quotidiani spagnoli, il calciatore sarebbe nuovamente tornato ad essere un obiettivo dei nerazzurri oltre a fare gola a Liverpool, Everton e Newcastle. Un profilo certamente gradito anche da Inzaghi che farebbe comodo come sostituto di Sanchez nel caso in cui il cileno dovesse, con buona probabilità, lasciare Milano. Le sue qualità di assist-man, la rapidità ed il tocco di palla garantirebbero una fluidità di gioco ancora maggiore. L’unico ‘intoppo’ che al momento intercorre tra le parti per un eventuale trasferimento sarebbe il quando, non il come. L’Inter sarebbe difatti disposta a muoversi soltanto in estate a giochi conclusi, potendosi dedicare con estrema attenzione alle mosse di mercato per la stagione successiva. Il Barcellona, al contrario, vorrebbe liberarsene quanto prima.