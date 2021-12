Antonello: “Il Nuovo Stadio consentirà al quartiere di diventare una destinazione per lo sport ”

Inter, l’Amministratore Delegato Alessandro Antonello ha dato la sua opinione sul nuovo stadio di Inter e Milan

Inter e Milan avranno un nuovo stadio, probabilmente per la stagione 2027/28. I due club, dopo la delibera del Comune di Milano di dare il nulla osta per la costruzione del nuovo stadio con tutti i parametri richiesti, hanno accelerato i tempi e scelto il progetto denominato ‘La Cattedrale‘ e creato dallo studio Populous. In merito a questa decisione l’Amministratore Delegato Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello ha dichiarato: “Il Nuovo Stadio di Milano sorgerà al centro di un’area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l’anno. La nascita di un distretto per lo sport e il tempo libero con un nuovo parco da 50 mila metri quadri di verde, consentirà al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e l’intrattenimento”.

I nostalgici e anche tanti ex calciatori di entrambe le squadre, dovranno rassegnarsi a veder abbattere lo stadio Giuseppe Meazza, ma probabilmente alla fine si innamoreranno anche loro della nuova ‘casa‘ delle due squadre milanesi.