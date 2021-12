Sanchez ora è protagonista: tentativo da Londra

By

Ipotesi di un ritorno a Londra per l’attaccante cileno dell’Inter che si è ripreso la scena dopo il periodo sottotono e le critiche di inizio stagione

Una volta essersi ripreso dalla serie di infortuni che lo hanno colpito nel 2021, Alexis Sanchez aveva lamentato lo scarso minutaggio all’interno degli schemi dell’Inter. Tanto che con una nota critica sul social network ‘Instagram’ aveva promesso a sé stesso e al mondo di avere ancora le qualità per stupire e fare la differenza in campo, laddove può essere valorizzato davvero.

Un messaggio dai toni agrodolci, lasciando intendere che la sua avventura in maglia nerazzurra avrebbe avuto ancora vita breve. Poi un silenzio durato diversi mesi ma contornato da un crescendo di buone prestazioni che hanno parlato per lui. Ed ora sembra essersi ripreso la scena, con le sue rapide serpentine e l’intelligenza sopraffina. Inzaghi crede in lui, ma sono tanti i club europei a bussare alle porte di Viale della Liberazione. Tra questi c’è il ritorno di fiamma dell’Arsenal, dove Sanchez ha militato dal 2014 al 2018 sfoggiando il miglior stato di forma della sua carriera professionistica.

Calciomercato Inter, scambio con l’Arsenal per Sanchez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club londinese potrebbe proporre l’attaccante francese Lacazette, già offerto all’Inter dai suoi agenti, in uno scambio alla pari per Sanchez. La trattativa appare comunque di difficile realizzazione, considerato lo stato di grazia del cileno e la non convenienza di stipulare un accordo con un nuovo calciatore over-30 dall’elevato costo d’ingaggio.