Calhanoglu: sei gol sette assist nessun centrocampista come lui in serie A

Inter, l’affare Calhanoglu comincia a dare i suoi frutti il turco è il centrocampista più decisivo della serie A

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu arrivato dal Milan a parametro zero per ‘sostituire’ Christian Eriksen, tra lo scetticismo dei tifosi nerazzurri e gli improperi e nello stesso tempo gli sfottò di quelli rossoneri, sta sorprendendo tutti oltre ogni più rosea previsione. Oltre a quello che si nota sul campo, sono anche i numeri e le statistiche a confermare questa tendenza.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi: “Ora fa comodo dire che l’Inter è una corazzata. Regalo di Natale, vi spiego”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Offerto all’Inter un bomber in scadenza a giugno

Come ha sottolineato il sito Opta, il centrocampista della Nazionale turca è risultato essere il calciatore più decisivo nella prima parte della Serie A 2021-22, partendo da questi due dati molto significativi: il giocatore è intervenuto in ben 13 delle 49 reti segnate dalla squadra di Simone Inzaghi, sei personali e sette assist e questo lo eleva al primo posto nel nostro campionato in questa speciale categoria, per quanto riguarda la parte mediana del campo. Un affare che come sempre porta la firma di Beppe Marotta, la certezza della tifoseria nerazzurra che non delude mai.