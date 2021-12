Handanovic: è record di imbattibilità per il portiere nerazzurro, sei incontri consecutivi

Inter, Samir Handanovic ha mantenuto inviolata la sua porta per la sesta partita consecutiva record in serie A per la squadra milanese

Nonostante qualche critica di troppo, il portiere dell‘Inter Samir Handanovic ha mantenuto la sua porta inviolata per 6 partite consecutive portando la sua imbattibilità a 552 minuti. Naturalmente va elogiato tutto il comparto difensivo, compresi i vari Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov che hanno preso parte anche loro agli ultimi incontri di campionato. Un evento che non era mai successo nella storia della serie A, per quanto riguarda la formazione milanese, a parte naturalmente questa stagione. L’ultima rete subita dal portiere sloveno risale al 21 novembre 2021, nella sfida contro il Napoli quando Mertens segnò la rete che accorciava le distanze per la definitiva vittoria per 3-2 della formazione di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi: “Ora fa comodo dire che l’Inter è una corazzata. Regalo di Natale, vi spiego”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Offerto all’Inter un bomber in scadenza a giugno

Dopo quella partita, l’Inter ha avuto uno score di 17 gol fatti e zero subiti con 6 vittorie consecutive e una media di quasi 3 reti a partita. Grazie a questo filotto, è passata da -7 a +4 sul Milan e addirittura +7 sulla squadra allenata dall’ex Luciano Spalletti e naturalmente a fregiarsi del titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo.