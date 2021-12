Plusvalenze Inter, documenti sotto esame: previsti lunghi tempi d’attesa

Avviata l’analisi dei documenti prelevati dalla GdF, previsti lunghi tempi d’attesa prima dell’eventuale provvedimento giudiziario

I pm della Procura di Milano hanno ufficialmente iniziato il percorso d’indagine dei documenti cartacei, contratti ed ogni altro tipo di materiale informatico prelevati dalla Guardia di Finanza nelle sedi dell’Inter e e della Lega A, legati al polverone alzatosi negli scorsi giorni sulla questione plusvalenze.

In base a quanto trapelato nelle ultime ore e alla media delle tempistiche con cui vengono svolte questo tipo di indagini, l’esito si farà attendere non poco. Attorno alla vicenda c’è comunque molto scetticismo, qualche dubbio e molta poca chiarezza visto che non è affatto semplice attribuire il giusto valore al cartellino di un calciatore nel momento in cui viene ceduto da un club ad un altro ed eventualmente riacquistato dal possessore originario (la cosiddetta pratica di ‘recompra’). Seguiranno aggiornamenti.