Alvarez: “Lo so, ho un’offerta dal Bayern Monaco”

Inter, si complica la pista Alvarez il calciatore ha detto di aver ricevuto un’offerta dal Bayern Monaco

E’ uno dei prospetti seguiti molto attentamente dall’Inter e quindi da Beppe Marotta e Piero Ausilio ma la concorrenza è tanta e nonostante gli agganci che ha la società meneghina in Argentina, oltre ad avere come vice presidente Javier Zanetti che spesso ha fatto pendere l’ago della bilancia della scelta finale di un giocatore verso il club lombardo, vedi Lautaro Martinez, questa volta non sarà semplice. Il calciatore del River Plate Julian Alvarez, è stato intervistato da Express.de e ha dato alcune interessanti informazioni riguardanti la sua situazione di mercato. Queste le sue dichiarazioni: “Lo so, ho un’offerta dal Bayern Monaco“.

Il club tedesco ha sicuramente un grande appeal, ma non è una società che ama fare aste, quindi vedremo cosa vorrà fare Beppe Marotta che ha sul suo taccuino da tempo il nome dell’attaccante argentino. In ogni caso, il sogno del dirigente nerazzurro, che ha sempre avuto da quando è arrivato nel club milanese è quello di portare Dybala in Lombardia.