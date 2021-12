Lega: ‘Campionato italiano monotono? Ma se segniamo più di tutti!!”

Inter, la Lega di serie A difende il campionato italiano e posta una statistica che mostra come in Italia si segni di più ma..

Il campionato italiano viene poco considerato e si tende a preferire in primis la Premier League e poi gli altri principali campionati europei come quello spagnolo e tedesco. La Lega di serie A ha postato sui suoi profili alcune statistiche per difendere il nostro campionato. Lo studio statistico ha mostrato che nella nostra massima serie si segna di più che negli altri campionati europei: ben 574 reti contro le 531 della Ligue 1, i 473 della Bundesliga, ma bisogna tener conto che il campionato tedesco ha 18 squadre quindi una partita in meno per giornata, i 470 della Premier e i soli 455 della Liga.

Inoltre bisogna anche tener conto che in Italia si è già arrivati alla 19esimna giornata mentre in Francia e Spagna sono solo alla 17esima e in Germania alla 18esima. Per quanto riguarda l‘Inghilterra, il problema Covid rende difficile il possibile confronto, visto che nella giornata di oggi si sarebbe dovuta disputare la 19esima giornata, ma alcune partite sono state rimandate causa pandemia e se ne devono recuperare anche altre per lo stesso motivo, riguardanti le giornate precedenti.