Erede Sanchez: soluzione a zero targata Raiola

L’agente degli agenti potrebbe proporre all’Inter un proprio assistito in scadenza con la Roma come erede di Sanchez

Non si conosce ancora il futuro dell’attaccante cileno Alexis Sanchez, se vicino o lontano dall’Inter. Certo è che nelle ultime uscite di campionato non ha affatto deluso chi come Inzaghi gli aveva donato la massima fiducia, anzi per il momento è stata pienamente ripagata.

È dunque probabile che l’Inter attenda ancora un altro po’ di tempo prima di prendere una decisione in merito, sebbene finora non si sia minimamente parlato di un eventuale rinnovo di contratto. Alla base del cui contratto vige un elevatissimo costo d’ingaggio. In questo mare d’incertezza, però, la dirigenza nerazzurra ha cominciato a guardarsi attorno alla ricerca di qualche affare a costo zero. Tra le tante opzioni sul mercato di giugno fra cui poter scegliere ci potrebbe essere il fantasista armeno Mhkitaryan in scadenza con la Roma, qualora l’agente Raiola dovesse lasciarsi convincere da un’eventuale manifestazione d’interesse.

Calciomercato, Inter poco propensa per Mhkitaryan

Il problema di fondo a limitare i contatti tra le parti, tuttavia, è proprio la non intenzione da parte dell’Inter di farsi carico di un altro calciatore dall’età anagrafica avanzata. L’attuale politica trasferimenti prevede, difatti, l’esclusiva cernita di profili giovani e promettenti che possano prendere le redini del gioco nerazzurro. Difficile poter vedere Mhkitaryan vestire nerazzurro.