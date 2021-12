Pif, niente Inter e ‘scippo’ a Inzaghi: affare da 30 milioni

By

Un club inglese punta forte il calciatore in uscita dall’Everton, le avanches dell’Inter potrebbero rivelarsi insufficienti

Diverse testate inglesi fra cui il reparto sportivo di ‘The Sun’ riportano il forte interesse del Newcastle, club gestito dal noto fondo Pif, per il terzino sinistro francese Digne in uscita dall’Everton per il quale anche l’Inter aveva iniziato a muovere le proprie pedine.

Un cliente scomodo per i nerazzurri che potrebbero essere battuti non solo sul tempo ma anche sul fronte offerta, vista la discrepanza di risorse economiche fra le due parti. Il Newcastle, infatti, potrebbe lanciare un’offerta già a gennaio per un valore di circa 30 milioni di euro. Questo scenario befferebbe di riflesso anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, bisognoso di un altro profilo sulla fascia sinistra che possa sostituire Perisic qualora il croato dovesse partire oppure essere semplicemente il suo vice. Intanto spunta fra le pretendenti anche il Chelsea a seguito del k.o. del proprio terzino Chilwell, perde terreno la Juventus.