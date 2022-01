Lukaku: “Liverpool squadra forte tatticamente, è veramente pesante come ti mettono pressione”

Lukaku, l’ex nerazzurro ha dato il suo parere sulla squadra allenata da Jurgen Klopp prossima avversaria sia del Chelsea che dell’Inter

Durante la lunga intervista a Sky Sport, nella quale si è detto pentito per come ha lasciato l’Inter e i suoi tifosi, Romelu Lukaku ha dato anche la sua opinione sull’incontro che si disputerà domani alle ore 17.30 a Londra nello stadio Stamord Bridge contro il Liverpool e valido per la 21esima giornata della Premier League. Queste le parole dell’ex attaccante nerazzurro sulla formazione allenata da Jurgen Klopp e anche futura avversaria della squadra meneghina in Champions League: “Liverpool squadra forte tatticamente, ma la particolarità è che hanno un‘intensità superiore a chiunque. Il loro pressing è incredibile e giocano con una linea davvero molto alta. È veramente pesante come ti mettono pressione“.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus vuole chiudere adesso: 35 milioni e Inter al tappeto

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Vecino, anche il Napoli in corsa: la ‘condizione’ per l’assalto

LEGGI ANCHE >>> De Vrij, rinnovo in stand-by: lo scenario tra permanenza e addio

Simone Inzaghi non ha sicuramente bisogno di conoscere queste caratteristiche della squadra inglese e sa benissimo che affrontare il Liverpool sarà durissimo, ma adesso bisogna proseguire con il filotto positivo in campionato già dalla sfida dell’Epifania contro il Bologna.