Calciomercato, l’Inter non perde di vista Alvarez ma quanta concorrenza

Julian Alvarez resta un nome bollente per il mercato dell’Inter del futuro, merito delle sue performance mozzafiato nella massima competizione argentina con la maglia del River Plate. Alla data dell’11 dicembre 2021, in 21 presenze ha segnato la bellezza di 18 reti e fornito 7 assist. Numeri da capogiro per un ventunenne.

Come ha recentemente confessato alle tv argentine, la sua preferenza resta l’Italia con Inter e Milan in pole position per la cavalcata finale prevista al termine dei giochi di questa stagione sportiva. Ciononostante è ancora viva la forte concorrenza estera di Manchester United e Atletico Madrid, così come il Newcastle ormai nelle mani del ricco fondo arabo. Il valore del calciatore è recentemente schizzato a 20 milioni di euro ed è prevista una nuova impennata molto presto. Ciascuno di questi ultimi club, in ogni caso, avrebbe tutte le carte per poterlo prelevare dal River già a gennaio. Il suo agente Fernando Hidalgo, tuttavia, avrà molto da viaggiare e analizzare prima di conferire col suo assistito sul proprio futuro.