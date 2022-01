Bologna-Inter, Mihajlovic dovrà fare a meno di nove giocatori e forse anche di Orsolini

Bologna-Inter, situazione drammatica in casa rosso-blu sono ben 9 gli indisponibili e anche Orsolini è a rischio

Giovedì 6 gennaio alle ore 12.30 si disputerà allo stadio Dall’Ara, la sfida tra il Bologna padrone di casa e l’Inter. Alla squadra di Simone Inzaghi mancheranno Dzeko, Satriano e Cordaz, ma per il tecnico della formazione emiliana Sinisa Mihajlovic la situazione dei giocatori indisponibili è quasi drammatica. Oltre a Dominguez, Viola, Hickey e Molla, bloccati dal Covid e di cui vi avevamo già accennato, si sono aggiunti anche altri calciatori.

Innanzitutto all’elenco dei non convocabili si è aggregato l’attaccante Santander che è stato bloccato in Paraguay in quarantena, quindi Schouten e Vignato, oltre a Mbaye e Barrow che sono impegnati con le loro nazionali nella Coppa d’Africa. Come ha spiegato il quotidiano ‘Il resto del Carlino’ è a rischio anche la disponibilità di Orsolini che si sta allenando a parte visto che nei giorni precedenti è stato a contatto con un positivo al Covid. In totale quindi l’allenatore serbo, dovrà fare a meno di almeno 9 giocatori della rosa.