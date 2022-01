Dzeko: negativo al tampone torna ad allenarsi con la squadra. Ma domani partirà dalla panchina

Inter, Inzaghi ritrova i suoi quattro moschettieri dell’attacco, anche Dzeko dopo il tampone negativo si è allenato con la squadra

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, è risultato negativo al tampone molecolare e quindi oggi è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. In ogni caso, in vista della sfida di domani contro la Lazio, il tecnico nerazzurro sembra essere intenzionato a partire con la coppia Sanchez-Lautaro Martinez. In ogni caso il reparto offensivo è tornato al completo, visto che anche Joaquin Correa ha smaltito l’infortunio e non vede l’ora di rendersi utile in campo.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Nandez non è (per ora) una priorità dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Ginter dopo Onana: doppia insidia per l’Inter

L’ex attaccante della Lazio ha buone chance di poter essere impiegato nell’incontro di domani visto che, dopo la squalifica di Calhanoglu, che infatti salterà la gara con i bianco-azzurri, l’unico diffidato che resta in casa Inter è Martinez e mercoledì c’è da giocare la Supercoppa contro la Juventus. Simone Inzaghi quindi, è assai probabile che, sia per preservare il ‘Toro’ per quella importante partita, che per evitargli sanzioni disciplinari, possa avvicendarlo a gara in corso.