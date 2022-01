Attenta Inter, ancora il Barcellona: Laporta-Raiola per lo scambio

Il Barcellona potrebbe bussare nuovamente alla porta dell’Inter. In estate possibile mirino su un nerazzurro: idea di scambio

Arrivato all’Inter in punta di piedi con l’arduo compito di sostituire Achraf Hakimi, Denzel Dumfries non aveva iniziato nel migliore dei modi della stagione. Diverse le difficoltà di ambientamento per l’esterno destro olandese che però col passare delle settimane sta riuscendo pian piano a calarsi al meglio della nuova realtà. Il finale di 2021 è stato infatti in totale crescendo anche con tre gol nelle ultime 4 partite dell’anno.

Un piccolo exploit per Dumfries, chiamato chiaramente a mantenere tali standard nel 2022 per riuscire a completare il passaggio di consegne tra lui e Hakimi. Intanto la crescita dell’olandese inizia a fare il giro d’Europa ed anche il Barcellona ci ha posato su gli occhi.

Calciomercato Inter, Dumfries nel mirino del Barcellona: ottimi rapporti Laporta-Raiola

Dumfries-Barcellona potrebbe essere una pista percorribile per giugno visti gli eccellenti rapporti che intercorrono tra l’agente Mino Raiola e il numero uno della società catalana, Joan Laporta.

Ammesso che non vada via ora a giocare, il Barça potrebbe tentare uno scambio secco con Sergino Dest. La risposta eventuale del club di Suning sarebbe negativa: Dumfries non parte a meno di una offerta solo cash molto vantaggiosa dal punto di vista economico.