UFFICIALE la positività al Covid, guarderà Inter-Juventus da casa

Arrivata poche ore fa l’ufficialità sullo stato di salute di uno dei fautori della rinascita della Juventus nelle ultime annate

Il big match di Supercoppa Italiana che si terrà domani sera nella cornice del ‘San Siro’ tra Inter, ultima vincitrice dello Scudetto, e Juventus, detentrice della Coppa Italia, non vedrà la presenza in tribuna del presidente bianconero Andrea Agnelli.

Poche ore fa è infatti arrivata l’ufficialità sulla positività al Coronavirus, sebbene avesse già completato il ciclo vaccinale. Al momento è in isolamento nella propria residenza e non presenta sintomi. La fortuna è che essendo stato assente anche domenica pomeriggio all’Olimpico di Roma non ha avuto alcun contatto con la sua squadra. Per dovere di cronaca, anche il vice presidente Pavel Nedved è risultato positivo all’ultimo tampone effettuato.