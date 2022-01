Allegri: “Szczesny out, Dybala da valutare. Contro l’Inter sfrutteremo gli episodi”

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Supercoppa italiana contro l’Inter capolista della Serie A

In una giornata ricca di dichiarazioni sul fronte Inter con Inzaghi ed Handanovic pronti per l’imminente impegno di Supercoppa contro la Juventus in programma domani sera, anche il tecnico bianconero Allegri ha speso qualche parola sulle condizioni della rosa e le aspettative sul campo.

“Innanzitutto sono contento del recupero di Bonucci e dei buoni feedback su Rugani, Danilo non se la sente ancora. Dal primo minuto partirà Perin perché Szczesny è fresco di vaccinazione e non possiede ancora il Green Pass. Sono da valutare con attenzione le condizioni di Dybala che ha giocato 86 minuti nell’ultima di campionato contro la Roma” annuncia in prima battuta Allegri. Poi si concentra sulla sfidante Inter: “Sfideremo la capolista della Serie A in una partita a sé che non interferirà col nostro cammino. Sono tutti in piena fiducia. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone e capire di giocare con meno pressione addosso. Ci toccherà sfruttare l’astuzia, sfruttare le poche occasioni che avremo ed essere attenti a difendere”.