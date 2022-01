Atalanta-Inter, designato l’arbitro della 22esima giornata di Serie A

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la 22esima giornata di Serie A, l’atteso match Atalanta-Inter all’abile fischietto di Imperia

L’organo tecnico della Can A dell’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per le partite della 22esima giornata di Serie A, tra cui figura l’atteso Atalanta-Inter.

Sarà Davide Massa della Sezione di Imperia il direttore di gara, Lo Cicero e Valeriani gli assistenti. Quarto uomo Sacchi, in sala VAR Di Paolo e Giallatini. Per Massa sarà la prima occasione della stagione in cui figurerà l’Inter, mentre è la seconda con l’Atalanta (vs Sassuolo, 2-1). All’attivo anche due presenze in Champions League ed una rispettivamente in Europa League e Conference League. Nel complesso, Massa ha arbitrato i nerazzurri per 22 volte (15 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte) ed ha collezionato ben 58 cartellini gialli. Nessuna espulsione, 6 i rigori concessi a favore.