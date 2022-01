Dal Pino: i complimenti del presidente della Lega serie A alla squadra nerazzurra

Inter, il presidente della Lega serie A Paolo Dal Pino si complimenta con il club milanese per la conquista della Supercoppa italiana

Oggi assemblea di Lega di serie A in videoconferenza, con presenti tutti i rappresentanti delle 20 squadre del massimo campionato italiano. Il presidente Paolo Dal Pino ha iniziato questa riunione, prima complimentandosi con l’Inter per la conquista della Supercoppa italiana, vinta 2-1 proprio in zona Cesarini del secondo tempo supplementare e che ha fatto infuriare non solo la tifoseria bianconera, ma anche il difensore Leonardo Bonucci in panchina. Il dirigente numero uno della Lega, ha poi voluto esprimere solidarietà al presidente della Juventus Andrea Agnelli per gli striscioni di pessimo gusto esposti dai tifosi bianconeri ieri allo stadio Meazza.

Sinceramente, augurare la morte, come recitava uno di essi, ad un dirigente che ha fatto vincere 9 scudetti di fila ad una squadra lascia abbastanza basiti. Cosa dovrebbero fare i tifosi di squadre che non vincono uno scudetto da decenni tipo Milan, Roma e Napoli, per citarne solo alcune, probabilmente a Torino li hanno abituati troppo bene.