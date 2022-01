Calciomercato, tripla firma con l’Inter | L’accordo è stato raggiunto

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha chiuso il triplo accordo: arrivano le firme fino a giugno 2025

Dopo Lautaro, Barella e Marcelo Brozovic (per il croato manca solo l’ufficialità), Suning blinda anche i dirigenti, il cui lavoro è stato fin qui fondamentale per i traguardi raggiunti dal club nell’ultimo biennio.

Come riporta ‘Sky Sport’, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha trovato un accordo totale con l’Ad Marotta, il Ds Ausilio e il suo braccio destro Baccin per il prolungamento dei loro contratti fino a giugno 2025. L’ufficialità è prevista la prossima settimana.

LEGGI ANCHE >>> Marotta punta Dybala: affare a zero con cessione eccellente

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Kostic resta in prima fila per il dopo Perisic: le ultime

Calciomercato Inter, rinnoverà anche Inzaghi

Più avanti l’Inter intende anche cominciare a discutere con Inzaghi del rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza nel 2023. La proprietà sta apprezzando tantissimo il lavoro dell’allenatore piacentino, per questo ha già dato il via libera al management per il prolungamento.