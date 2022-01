Calciomercato, Lukaku nel destino dell’Inter: spinge via Lautaro

Il prossimo futuro di Romelu Lukaku fa decisamente molto rumore. Il centravanti belga potrebbe persino lasciare il Chelsea dopo un solo anno

Insieme Lautaro Martinez e Romelu Lukaku hanno dato vita ad una delle coppie gol più belle e funzionali della scorsa stagione. In estate è arrivato quindi il divorzio con la partenza del belga in direzione Londra, per indossare di nuovo la maglia del Chelsea. La sua avventura inglese non è stata però fin qui particolarmente illuminante, con pochi gol, qualche infortunio ed un rapporto con Tuchel che non decolla del tutto.

Il tecnico dei ‘Blues’ lo ha reintegrato dopo l’esclusione col Liverpool, che era arrivata in seguito ad alcune dichiarazioni dello stesso centravanti ex Inter che hanno incrinato il rapporto con l’ambiente.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Ginter dopo Onana: doppia insidia per l’Inter

Calciomercato Inter, Lukaku rischia di innescare l’effetto domino: coinvolto anche Lautaro

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Una situazione incerta quella di Lukaku al Chelsea che potrebbe anche portare al divorzio in estate ma senza un ritorno a Milano, in virtù di uno stipendio elevatissimo vicino ai 14 milioni, bonus inclusi. Per il belga occhio quindi al PSG con un’eventuale proposta da 90 milioni da mettere sul piatto.

LEGGI ANCHE >>> Sprint della Juve: anticipo sull’Inter | Bloccato il talento

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la cessione del difensore frutterebbe 40 milioni di euro

Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, in caso di addio di Lukaku, il Chelsea potrebbe pensare di rimpiazzarlo con Lautaro Martinez che ha da poco rinnovato fino al 2026. Al netto di eventuali interessamenti l’Inter non intenzione di privarsi del numero 10 argentino, per il quale la società londinese potrebbe arrivare a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro.