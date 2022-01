Mirino su un trequartista per la prossima estate. Soldi e scambio in Serie A per provare a rinforzare la squadra di Inzaghi

L’Inter, che sta vivendo una grande stagione, continua a pensare parecchio anche in ottica futuro con diversi calciatori messi sulla lista dei papabili soprattutto in vista dell’estate. Al termine dell’attuale annata infatti, Marotta e soci potrebbero andare a puntellare la squadra facendo anche capo alle risorse attualmente a disposizione, provando ad imbastire scambi e formule ‘creative’ per arrivare a determinati obiettivi.

Può essere questo il caso di Ruslan Malinovskyi, 28enne centrocampista offensivo dell‘Atalanta che ha già dimostrato una larga fetta del suo valore in Serie A. Tecnicamente fortissimo, il trequartista ucraino ha nel tiro dal fuori la sua dote migliore, con 6 gol stagionali a farne da testimonianza inequivocabile.

Calciomercato Inter, Malinovskyi stuzzica per l’estate: doppia idea di scambio

Un calciatore con le doti tecniche e balistiche di Malinovskyi potrebbe far comodissimo ad Inzaghi che ha saputo già esaltare le doti di Calhanoglu nel corso dell’attuale stagione. Per convincere l’Atalanta in estate, la società di Suning potrebbe provarci mettendo sul piatto una decina di milioni più una contro partita tecnica in uno scambio.

Nello specifico per ammortizzare i costi potrebbero essere impiegate risorse come Stefano Sensi (che ora può finire alla Sampdoria in prestito) o Roberto Gagliardini. Il primo cerca minutaggio e rilancio, mentre il secondo sta facendo bene da alternativa ed è peraltro ex atalantino.