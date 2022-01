Calciomercato Inter, 20 milioni lordi: 4 anni e colpo a zero

By

Operazione difesa per l’Inter che guarda al futuro approfittando delle situazioni incerte di alcuni calciatori in scadenza contrattuale. Non solo Ginter

La difesa dell’Inter resta tra le più solide in Serie A, divenuta estremamente affidabile prima con Conte ed ora anche con Inzaghi soprattutto in virtù di un terzetto titolare di enorme talento: Skriniar, de Vrij e Bastoni si completano infatti a vicenda. Alla luce però delle alternative e della situazione contrattuale di alcuni difensori risulta inevitabile pensare anche al futuro, con Marotta e soci pronti eventualmente a regalare ad Inzaghi almeno un altro interprete per il prossimo anno.

In particolare la dirigenza dell’Inter osserva quanto sta accadendo con alcuni calciatori in scadenza di contratto a giugno 2022. In estate infatti termineranno gli accordi di diversi difensori di alto livello tra cui Ginter del Borussia M’Gladbach che è stato accostato a più riprese.

Calciomercato Inter, non solo Ginter: quadriennale per Luiz Felipe

Il polivalente tedesco del Borussia resta in pole position per il futuro, ma occhio anche alla pista dalla Serie A. È caldo anche il profilo di Luiz Felipe in uscita dalla Lazio senza un rinnovo di contratto. Anche per lui il legame scadrà a giugno e dovrà quindi trovare una nuova sistemazione.

Affare a zero viste le difficoltà di prolungamento con la Lazio. L’Inter potrebbe chiudere a 2,5 milioni di euro netti per quattro anni. Un totale di 20 milioni lordi.