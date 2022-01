Puig: potrebbe lasciare il Barcellona e c’è l’interessamento anche dell’Inter

Inter, il centrocampista del Barcellona Riqui Puig potrebbe decidere di lasciare il club catalano e anche i nerazzurri sarebbero interessati

Il centrocampista del Barcellona Riqui Puig, continua a trovare poco spazio nella squadra spagnola. Il giocatore è stato promosso in prima squadra nella stagione 2018/19 e ha soltanto 36 presenze e una rete, in questi ormai 3 anni mezzo con i blau-grana. Come ha spiegato Sport, il giocatore potrebbe anche decidere di lasciare il club iberico, per trovare più spazio in un’altra squadra. Le opzioni, come ha spiegato il quotidiano sportivo, qualora decidesse di essere ceduto, non mancherebbero sia in patria che in Europa. Nella Liga le società interessate sono Betis, Getafe, Granada e Celta che si sarebbero già fatte avanti e chiesto informazioni.

Per quanto riguarda il resto d’Europa invece, in Italia il calciatore potrebbe interessare Juventus, Inter, Napoli e Milan, mentre in Premier League ci sarebbe un interessamento da parte dell’Arsenal. In ogni caso la decisione finale spetterà al classe 99 che giustamente vuole trovare più spazio, come ha chiosato il giornale catalano.