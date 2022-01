Calciomercato Inter, rumors dall’Inghilterra per la corsia destra

Indiscrezioni di mercato dall’Inghilterra accostano un giovane esterno destro ad Inter e Roma

Il tabloid britannico ‘Mirror’ ha fatto trapelare golose indiscrezioni di mercato relative ad un interessamento da parte di Inter e Roma per il giovanissimo esterno Djed Spence, di proprietà del Middlesbrough.

Il calciatore, tuttavia, sarebbe impossibilitato a muoversi ancora perché già girato in prestito una volta al Nottingham Forest, altro club di Championship. Da regolamento, infatti, è fatto divieto di vestire tre maglie diverse nel corso di una stagione. I due club italiani, affiancati dall’Arsenal in pole, potrebbero fare le loro mosse soltanto nella futura sessione estiva di calciomercato. La valutazione del calciatore si attesta al momento intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra non difficile da coprire, se non fosse che l’Inter è ampiamente coperta nel ruolo di sua competenza e non ha bisogno di un’ulteriore figura con le sue caratteristiche tecniche.