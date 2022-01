Calciomercato, Inter bussa all’Empoli per un tris di risorse

Idea ‘stile Bastoni’ per l’Inter che vorrebbe appropriarsi dei cartellini di tre calciatori dell’Empoli e rigirarli in prestito

Questa sera alle ore 21 Inter ed Empoli si sfideranno in gara secca per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, con Inzaghi che sfrutterà molte pedine della panchina per un efficace turnover. I due club sono anche attivi sul fronte calciomercato, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Nello specifico, i nerazzurri sarebbero interessati ai cartellini di tre risorse di proprietà dei toscani – Viti, Ricci e Parisi – per mettere in atto una strategia in stile Bastoni: rigirare subito in prestito i calciatori per permettere loro di fare gavetta, acquisire esperienza e migliorare prima del salto definitivo tra le fila del club Campione d’Italia. Gli ottimi rapporti tra le parti, coronata anche dalla passata trattativa per il passaggio di Pinamonti, permetterebbe all’Inter di superare la concorrenza di altre grandi pretendenti come Juventus e Milan. Puntare sui giovani, va ricordato, è la strategia che ormai molte società cercano di attuare a mo’ di investimento per il futuro.