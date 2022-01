Il destino del centrocampista del Sassuolo è nelle mani di Vecino, trattativa comunque complicata da chiudere a gennaio

L’Inter aguzza la vista in casa Sassuolo, inserendo Davide Frattesi tra i principali obiettivi oltre i già noti Scamacca e Raspadori. Secondo ‘Tuttosport’ occorrerebbe liberare dapprima la casella occupata da Vecino, in uscita già in questa sessione di gennaio.

Questa, tuttavia, potrebbe essere una condizione necessaria ma non sufficiente per arrivare a mettere concretamente le mani sul cartellino del baby centrocampista, almeno per il momento. Da un lato il Sassuolo ha posto un categorico divieto di vendita su qualsiasi talento in possesso, così da doverne riparlare nella sessione estiva ed i contatti con i nerazzurri sono ben avviati; dall’altro l’impossibilità per l’Inter di rispettare persino un ‘semplice’ accordo come quello del prestito con obbligo di riscatto che equivarrebbe – alla fine dei conti – ad un acquisto a prezzo pieno incompatibile coi bilanci. Salvo che non dovesse partire anche Vidal, a fine stagione.