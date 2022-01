Serie A, 23esima giornata: designato l’arbitro di Inter-Venezia

La designazione arbitrale per la gara di ritorno in programma fra Inter e Venezia allo stadio ‘Meazza’

Comincia al meglio il nuovo anno per l’Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri che dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana contro la Juventus lo scorso 12 gennaio, adesso si trovano momentaneamente al primo posto con due punti di vantaggio dalla vetta.

Scopriamo la designazione arbitrale che scenderà in campo per la gara in programma fra Inter e Venezia questo sabato al ‘Meazza’.

Inter che continua il suo cammino anche in Coppa Italia. Nerazzurri che hanno ottenuto il pass per i quarti di finale nella gara andata in scena ieri sera allo stadio ‘Meazza’ di Milano contro l’Empoli. Match nel quale non sono decisamente mancate emozioni e che ha visto l’Inter prevalere nei tempi supplementari col risultato finale di 3-2. La nota dolente arriva però dall’infortunio di Correa, costretto ad uscire al 4′ minuto per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra e che verrà rivalutato nella giornata di domani.

La designazione arbitrale che scenderà in campo per la gara in programma tra Inter e Venezia

La gestione della gara in programma prevista per sabato fra Inter e Venezia, verrà affidata direttamente al signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. A lui la responsabilità di condurre il match valido per la 23esima giornata di campionato. Ad assisterlo, ci saranno direttamente Lombardi e Dei Giudici, con Minelli quarto uomo. Mazzoleni al var e coadiuvato da Mastrodonato. Il 32enne è alla seconda stagionale con la squadra di Inzaghi dopo aver diretto Inter-Cagliari (terminata col finale di 4-0 in favore dei padroni di casa). Non arrivano segnali incoraggianti però dalla squadra lagunara, visto che ora i positivi del gruppo squadra salgono a quota 15 e a questo punto la gara potrebbe essere rinviata a data da destinarsi (senza dimenticare che l’Inter necessita di recuperare ancora quella col Bologna, in programma al Dall’Ara). Si tratta al momento di sei membri dello staff e di otto calciatori.