Inter-Brozovic, oggi è il giorno della firma

Manca soltanto l’ufficialità da parte del club a conferma dell’accordo sul rinnovo di contratto di Brozovic con l’Inter

Tanti mesi d’attesa, infine la firma: si è pressoché chiuso il piccolo cerchio sul quale ‘interlive.it‘ aveva già discusso in merito al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, 29 anni di ruolo mediano e fulcro del gioco di Inzaghi, con la maglia nerazzurra dell’Inter.

Definitivamente rimossa dalla mente la tentazione del Barcellona, il calciatore si legherà ancora una volta al suo attuale club per altri quattro anni, fino al giugno 2026, sulla base di un ingaggio da circa 6-6,5 milioni di euro. Manca soltanto l’apposizione in calce, prevista – come riporta ‘Sky Sport’ – per questo pomeriggio dietro supervisione della dirigenza, per suggellare l’impegno del croato.