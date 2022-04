Non ci sono mai stati dubbi: Handanovic rinnova e resta all’Inter

Samir Handanovic farà da chioccia a Onana ma almeno inizialmente potrebbe essere ancora lui il portiere titolare dell’Inter

Non abbiamo mai avuto dubbi sul rinnovo e quindi sulla permanenza all’Inter di Samir Handanovic. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma che il portiere sloveno resterà in nerazzurro facendo da ‘chioccia’ a Onana, come scrivemmo lo scorso novembre, con la possibilità almeno inizialmente di mantenere il posto da titolare.

“Penso e spero di rinnovare, ma le cose si fanno in due…”, aveva detto Handanovic dopo la vittoria a Torino contro la Juventus in merito al prolungamento contrattuale. Che, aggiunge la ‘rosea’, sarà probabilmente di natura biennale, con riduzione (l’accordo sarà sui circa 2 milioni) dell’attuale stipendio di 3,2 milioni netti. Di fatto il 37enne, chiuderà la carriera all’Inter, dopo dodici anni – nel 2024 – di militanza in nerazzurro. Da tempo nel mirino dei tifosi e della critica a causa del suo evidente declino, Handanovic è il portiere più presente in Serie A nella storia dell’Inter, con 359 partite. Il nativo di Lubiana si è messo dietro gente del calibro di Bordon, Walter Zenga e Julio Cesar.