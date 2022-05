Corriere della Sera: intesa di massima fra Dybala e l’Inter

Trovata l’intesa di massima tra Dybala e l’Inter ed ora i tifosi nerazzurri incominciano a sognare letteralmente ad occhi aperti

Se ne parla da ormai un po’ di tempo a questa parte a proposito dell’eventuale trattativa che porterebbe Paulo Dybala a vestire la maglia dell’Inter. Non a caso, i nerazzurri sono sulle sue tracce da mesi e ora incomincia ad emergere più di qualche semplice dettaglio in merito a questa operazione.

Reduce da un rinnovo di contratto che non c’è più stato, Paulo Dybala pensa ora soltanto alla sua prossima destinazione. Dopo aver trascorso ben 7 anni in bianconero, l’argentino ha infatti salutato a tutti gli effetti la Juventus – sia sul campo che via social – tant’è che non sarà nemmeno presente nella trasferta di Firenze. Anche secondo quanto raccolto dalla redazione di InterLive.it lo scorso 5 aprile, la ‘Joya’ ha da tempo messo l’Inter in cima alla lista delle proprie preferenze e questo resta ormai certificato da tempo, anche se ora emergono nuovi interessantissimi dettagli in merito a questa operazione.

Calciomercato Inter, c’è l’intesa raggiunta tra Dybala e i nerazzurri

Secondo ‘Il Corriere della Sera’, gli attuali campioni d’Italia e Paulo Dybala avrebbero infatti raggiunto l’intesa per poter permettere al classe ’93 di vestire una volta per tutte nerazzurro. Tant’è che è stato il quotidiano stesso a riportare proprio: “Le firme ad ora non ci sono, ma l’intesa di massima sì. Si parla di un quadriennale a 6 milioni di euro a stagione più annessi bonus. Con lui e Lautaro Martinez, l’Inter ripartirebbe con la coppia d’attacco della Nazionale argentina”.