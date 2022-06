Sprint a destra: il talento della Primavera nell’affare

Inzaghi avrà un nuovo laterale dopo l’addio di Perisic. Ecco tutti i dettagli

E’ il meno costoso e dunque il più abbordabile per un’Inter dal budget estremamente limitato. Ecco spiegato lo sprint, forse decisivo dei nerazzurri per Raul Bellanova appena riscattato dal Cagliari ma per evidenti motivi non intenzionato a rimanere in B coi sardi.

L’operazione portatava avanti dall’intermediario Busardò (Eriksen, Gosens e prossimamente Bremer…) dovrebbe concludersi intorno agli 8 milioni di euro. Possibile l’inserimento di un giovane in prestito, stamane il ‘Corriere dello Sport’ fa il nome del centrocampista Casadei tra i protagonisti della vittoria del campionato Primavera della squadra di Chivu.

Calciomercato Inter, Casadei nell’affare Bellanova: Darmian va a sinistra

Uno dei pochissimi a salvarsi nella disastrata stagione del Cagliari terminata con la retrocessione in cadetteria, il classe 2000 scuola Milan andrebbe a mettersi alle spalle di Dumfries, a meno di una partenza dell’olandese, con Darmian dirottato a sinistra in qualità di vice Gosens.