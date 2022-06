Inzaghi in sede con Zhang: partito il summit di mercato

Inzaghi e Zhang hanno raggiunto poco fa la sede dell’Inter. Il summit è già iniziato ed entrambe le parti si trovano già a colloquio

Sono decisamente ore calde quelle che si avvertono in questo momento in casa Inter. Non a caso, i nerazzurri, si trovano ora nel bel mezzo di numerose trattative, a tal punto che, la stessa dirigenza della ‘Beneamata’, si trova già in questo momento a colloquio con Simone Inzaghi e non solo, proprio per poter discutere in merito ad innumerevoli affari.

Poco fa infatti, i primi ad aver raggiunto la sede dell’Inter, sono stati proprio Simone Inzaghi e Steven Zhang. I due – in questi ultimi minuti – si sono uniti assieme all’intera dirigenza nerazzurra proprio per poter discutere a riguardo di importanti trattative di mercato. Tra queste, ci sarebbe anche quella legata – in primis – alla firma del rinnovo di contratto del tecnico piacentino. Nel frattempo dunque – dopo aver praticamente ormai chiuso per Romelu Lukaku e Raoul Bellanova – Marotta e soci sono già a lavoro per poter provare a chiudere definitivamente quanti altri più colpi possibili.