Da Bremer a Skriniar e Dybala: il mercato dell’Inter pronto a ripartire

Da Bremer fino ad arrivare a Skriniar e Dybala. Il punto sul mercato dell’Inter fino a questo momento

Sia l’arrivo di Onana a parametro zero che l’aria di rottura tra Paulo Dybala e la Juventus, avevano fatto pensare nei mesi scorsi ad un mercato più che incandescente da parte dell’Inter e difatti così è stato. La cosa ancor più sorprendente però, è il fatto che la sessione di calciomercato estiva non ha ancora ufficialmente preso il via e quindi, tutta questa serie di avvenimenti, potrebbe dunque dar vita a nuovi ed inaspettati risvolti in ottica mercato.

La prossima sarà senz’alcun ombra di dubbio una settimana più che rovente per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Difatti, i nerazzurri sono ormai seduti a tavolino da settimane e non è più un mistero il fatto che abbiano da tempo chiuso per gli affari riguardanti: Mkhitaryan, Asllani e Bellanova. Ora però, il ritiro è praticamente giunto alle porte – così come la chiusura del mese di giugno – ed i vice campioni d’Italia hanno dunque fretta. Questa, resta una tappa fondamentale per l’Inter in ottica bilancio e proprio per questo preciso motivo, Marotta e soci, incontreranno nei prossimi giorni il Torino, in modo tale da poter trovare una volta per tutte la quadra su Bremer. Premesso dunque che l’affare si farà, ora resta soltanto da dover trovare l’intesa definitiva in merito al costo del cartellino del giocatore. Sprint anche sull’asse Milano-Parigi per Milan Skriniar. Ed ora, emergono nuovi dettagli anche a proposito delle operazioni riguardanti Dybala e Lukaku.

Calciomercato Inter, Lukaku atteso a breve a Milano e poi dritti su Dybala: ecco cosa manca all’intesa definitiva

Nonostante le tantissime voci di mercato, che potrebbero aver smentito – in parte – il possibile affare tra la ‘Joya’ e i vice campioni d’Italia, è un asse caldissimo quello tra l’Inter e Paulo Dybala. Difatti, dopo che l’argentino è stato vicinissimo – sin da subito – a vestire la casacca nerazzurra, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ ha dovuto fare i conti con l’opportunità Lukaku che gli si è presentata dinanzi alla porta. Nonostante questo, il classe ’93 di Laguna Larga resta una priorità assoluta per i nerazzurri, a tal punto che, Marotta – in primis – sta già lavorando da tempo al suo passaggio a Milano. Tutto quello che occorre però, è perlomeno l’uscita di Alexis Sanchez al momento. Più in là poi, è chiaro che potrebbe anche partire Edin Dzeko (così come potrebbe accadere a Correa). Oltre al cileno, occorrerà quindi anche l’uscita di un altro attaccante e nel frattempo, Lukaku si avvicina sempre più nuovamente all’Inter, a tal punto che il belga, è atteso a Milano già nella prossima settimana per poter svolgere le proprie visite mediche.